Senador John Cornyn dice a quienes incluirán en el nuevo cheque de estímulo económico

Esta medida llegará como un segundo cheque.El funcionario aseguró que no se contempla un nuevo cierre de gobierno si no se llega a un acuerdo.

"No vamos a cerrar el gobierno, es algo que ya tratamos y es una propuesta que no gana nadie, realmente no logra nada y lo único que hace es crear caos y disminuir la confianza de los estadounidenses en la habilidad del gobierno de hacer su trabajo", manifestó Cornyn.