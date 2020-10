Estos son los centros que estarán haciendo pruebas gratis de coronavirus en Houston

United Memorial Medical Center

Estos centros no requieren cita y estarán abiertos de 8 a.m. a 3 p.m. o hasta alcanzar su capacidad diaria de 250 pruebas. Para más información puede llamar al 866-333-COVID o entrando a ummcscreening.com .

El centro médico también ofrecerá un centro por autoservicio en la Our Lady of the Sea Catholic Church, 1401 Fidelity St., el sábado 17 de octubre de 8 am a 4 pm.