Estos son los centros que estarán haciendo pruebas gratis de coronavirus en Houston

Estos centros no requieren cita y estarán abiertos de 9 a.m. a 4 p.m. o hasta alcanzar su capacidad diaria de 250 pruebas. Para más información puede llamar al 866-333-COVID. Otros centros del United Memorial Medical Center que estarán disponibles son:

UMMC Tidwell, 510 W Tidwell Rd., De 9 a.m. a 4 p.m.

Forest Brook Middle School, 7525 Tidwell Rd, 10 a.m. a 5 p.m.

Cullen Middle School, 6900 Scott St., 10 a.m. a 5 p.m., y

Escuela Griggs, 801 Regional Park Dr., 10 a.m. a 5 p.m.