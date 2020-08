Esto es lo que debes saber sobre la orden de multar a personas que no usen mascarillas en Houston

HOUSTON, Texas. - Una orden para multar con 250 dólares a las personas que no usen mascarillas en los espacios asignados fue anunciada el lunes por el alcalde de Houston, Sylvester Turner.

"Estoy ordenando al Departamento de Policía de Houston que emita las advertencias y citas necesarias a cualquiera que no use una mascarilla en público si no cumple con los criterios para una exención", anunció el alcalde.