"Con la salud de nuestros hijos no hay que jugar": madre teme mandar a sus niños a la escuela por el covid-19

Dice que la escuela de sus hijos están al tanto de las condiciones médicas que padecen, pero aun así no les ofrecen la opción de clases virtuales. “Es de que vámonos a la escuela y que Dios nos ayude. Esa no es la respuesta, yo creo que con la salud de nuestros hijos no hay que jugar, no vamos a jugar”, aseveró.