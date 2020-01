Envió 1,400 dólares por MoneyGram a su hija pero por un error jamás lo recibieron

“Le decían que, si él hablaba, le iban a matar a su familia. Incluso, a mi me llegó un texto que decía "estamos buscando a tu marido y si no lo encontramos a él, te vamos a llevar a ti”, dijo Yuri a través de conversación telefónica con Univision 45 a tu lado.

“Lamentablemente se me olvidó poner el último apellido de la persona entonces no se lo quisieron entregar ni a él allá, ni tampoco me quieren hacer el reembolso a mí,” contó Thelma, a lo que prosiguió haciendo la queja correspondiente con MoneyGram y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor o (CFPB, por sus siglas en inglés).