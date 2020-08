"Ella está viva todavía": familia hispana lucha para que no desconecten a una madre con coronavirus

Antelmo busca desesperadamente alternativas para salvar la vida de su esposa, ya que los médicos le han dicho que no hay más esperanzas y planean desconectarla, según él dice, la próxima semana. “La verdad me siento muy mal porque yo siento que ellos no tienen el derecho de hacer eso. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a una persona y es más, mi esposa ella está viva todavía, ella todavía no ha fallecido y no se por qué la quieren desconectar”.