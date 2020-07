Senador por Texas dice que “no se puede asegurar” que el coronavirus afecte a niños, a pesar de la evidencia científica

En una entrevista con KXAS , emisora local de Dallas, Cornyn afirmó: “Aún no sabemos si los niños pueden contraer [la enfermedad] y transmitirla a otros”.

Al menos 1,700 casos de covid entre menores en Texas

“Este comentario ha sido malinterpretado en las redes sociales y manipulado por los demócratas”, afirmó Drew Brandewie, portavoz de Cornyn, en un comunicado . “El senador Cornyn no puso en duda que los niños puedan contraer el coronavirus, desde luego que pueden. Puso en duda la posibilidad de si los niños pueden contraer [la enfermedad] y después transmitirla, que fue lo que dijo el doctor Gottlieb”.



“Debemos tener la humildad sobre esta cuestión [el contagio de coronavirus entre niños] y reconocer que no entendemos todos los riesgos; y si bien los niños son menos vulnerables, un menor riesgo no significa que no hay un riesgo”, explicó Gottlieb en su cuenta de Twitter.