El vicegobernador de Texas dice que el racismo puede resolverse con “el amor de Dios”

“Tenemos racismo en este país, Shannon. Pero [la respuesta] es un asunto de amor. Es amar a Dios. Si no puedes amar a tu prójimo, si no amas a Dios… y tenemos un país donde hemos trabajado muy fuerte, particularmente en la izquierda, para sacar a Dios. Necesitamos un cambio de cultura para enfrentar el racismo ”.



“No puedes cambiar la cultura de un país si no cambias el de un ser humano”, continuó. “ No podemos cambiar a menos de que cambiemos de opinión, y para miles de millones de personas en este planeta, creemos que no puedes hacer eso a menos que aceptes a Jesucristo, que aceptes a Dios”.