El senador Ted Cruz arremete contra los actores de 'The Princess Bride' por apoyar a los demócratas

No es nuevo que el senador se refiera a la película con afecto. En un mitin electoral en Iowa en 2015 incluso citó una frase de la cinta. Pero en esta ocasión, el senador expresó su tristeza en nombre de “todos los fans de Princess Bride que quieren ver a la película perfecta lejos de la política de Hollywood”.

El senador, que no fue invitado como orador a la Convención Nacional Republicana aunque dijo a The New York Times que mantiene su firme apoyo al presidente Trump y que incluso estaba dispuesto a participar aun si le avisaran de última hora, había ya usado a la película durante su campaña presidencial en 2015.