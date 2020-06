El gobernador Abbott dice que Texas no necesita ayuda militar para detener las protestas

El gobernador Greg Abbott dijo que Texas no necesita la ayuda del Ejército para contener las protestas por la muerte de George Floyd, un día después de que el presidente Donald Trump amenazara con enviar a las fuerzas armadas a los estados que no pudieran controlar los disturbios.

Aunque Abbott adelantó que hay partes de la legislación que ya ha firmado, no especificó en la rueda de prensa qué políticas en específico siguen adelante . El gobernador texano comentó que estaba hablando con los legisladores estatales y detalló que las negociaciones se encontraban “al inicio del proceso”.

“La Guardia Nacional de Texas es para los texanos”

Para responder a las protestas en Washington D. C., el gobierno federal se ha acercado a varios estados para pedir elementos de refuerzo de su Guardia Nacional. El gobernador Abbott informó este martes que Texas no ha recibido una petición de este tipo y agregó que no la espera.