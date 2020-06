El dueño de los Dallas Mavericks respalda a Biden para la presidencia de Estados Unidos

El multimillonario ha confirmado su decisión este miércoles después de haber defendido la campaña del demócrata en el programa Hannity de Fox News: “Sí, votaré a Biden y no a Trump”, confirmó en un correo dirigido al Dallas Morning News .

Las diferencias entre el propietario de los Dallas Mavericks y el exvicepresidente llegaron al punto en que incluso barajó una candidatura independiente a la presidencia de Estados Unidos. Los resultados de una encuesta que mandó a realizar no fueron prometedores, así que Cuban abandonó la idea.

“Por cada ocasión, nómbrelo, lo revisé e hice escrutinio”, comentó en un episodio del podcast The Axe Files . “Por eso decidí no seguir adelante con la decisión”. A partir de ahí, Cuban dejó abierta la posibilidad de apoyar eventualmente a Joe Biden.

“Al cien por ciento”

Este miércoles, Cuban comentó que era importante recordar que “lo programas de las cadenas de cable no son necesariamente informativos”. Son, en su opinión, “programas de entretenimiento”, según comentó al Dallas Morning News .

“Tenemos que darnos cuenta de que Sean hace comentarios para entretener, que no están basados en datos, y yo me he divertido al responderlos”, escribió.