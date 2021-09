Permiten a 'Dreamer' regresar a EEUU tras negarle la visa y quedar varada en México

“Si eres menor de edad y sales, no hay ningún problema, pero hay un castigo permanente, que no importa si eres niño o adulto. La ley dice que si llevas más de un año (sin documentos) en EEUU y sales, no te cae castigo si eres menor, pero (el problema es) si regresas a los EEUU. (Ahí) si te aplica el castigo y la ley dice que no hay perdón y tienes que pasar los 10 anos fuera”, asegura Raed González, abogado de inmigración.