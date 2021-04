Ahogamientos de niños: una muerte silenciosa que cada año aumenta en Texas

Cati tenía 6 años y síndrome de Down, era la hija más pequeña de Korina y Juan. En el verano de 2019, sus padres inscribieron a sus dos hijas en un campamento de verano en Austin , pero al segundo día recibieron la llamada que ningún padre quiere oír. Cati había tenido un accidente y necesitaban trasladarla al hospital. “Le habíamos pedido a Dios, estábamos resignados que se la quería llevar, que se la llevara pero si nos la quería dejar que nos la dejara como nos la había dado” dijo Juan Delapena.

En segundos, niños pueden morir ahogados

“Esto es lo que todo el mundo recomienda, los niños pueden empujarla y no se va a mover, no se va a caer. Es lo suficientemente alta para que los niños no pueden escalarla” dijo Debbie Orsak, quien impulsa la legislación de protectores de piscinas.