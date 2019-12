Autoridades logran extinguir el incendio en la planta petroquímica de Port Neches

En cuanto a la calidad del aire, el comunicado reseña que un equipo está monitoreando en todo momento los niveles de contaminación aunque aclaran que no hay riesgos para la salud de las personas que trabajan o viven alrededor de la planta.

Lo mismo pasa con la calidad del agua que está siendo monitoreada por expertos ambientales y que hasta los momentos no representa un problema para los ciudadanos. Destacaron que en el río Neches no se ha observado ningún impacto producto de la explosión. Sin embargo, algunos peces que habitan en el canal de aguas residuales sí se han visto afectados, según informó Texas Parks and Wildlife.