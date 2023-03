“Hace como 5 años si miramos algo muy extraño que vinieron a tocar la puerta de aquí de la casa. Nosotros no estábamos pero estaba una tía mía y ella nos habló. Nosotros alcanzamos a escuchar como la muchacha golpeaba la puerta pidiéndole ayuda, quería entrar porque no recuerdo bien si la estaba amenazando o la había golpeado”, señala una vecina que prefirió no dar a conocer su identidad por seguridad.