A punto de ser desalojadas por no pagar la renta, familias de Houston buscan ayuda

HOUSTON, Texas. - Por lo menos unos 150 residentes de Houston acudieron a recibir orientación para evitar que se ejecuten órdenes de desalojo en su contra por no poder pagar la renta al verse afectados por la pandemia del coronavirus.

“Había guardado un poco de dinero para pagar mi renta y mis facturas, pero ya se me terminó y no ha habido trabajo y esta es primera vez que yo ando haciendo esto, yo no se como hacerlo”, dijo Denis Cantarero Reyes, residente de Houston.