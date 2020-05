¿Serán considerados como carga pública los indocumentados de California que reciban ayuda financiera?

El Programa de Asistencia para Indocumentados repartirá 75 millones de dólares entre 150 mil trabajadores de California, que no tienen estatus legal en el país y que fueron afectados por la pandemia del coronavirus.

Y es que de los 2 millones de indocumentados en California, sólo un poco menos del 10% se verá beneficiado con los $500 o $1,000 por hogar que entregará el estado en un esfuerzo filántropo por ayudar a quienes no califican a los programas de alivio federal como la Ley CARES.

Si bien la regla de carga pública no ha sido suspendida pese a la contingencia del coronavirus, la abogada Linda Barrueto explica que este tipo de asistencia proviene del gobierno estatal y no federal, por lo que no existiría ninguna incompatibilidad al recibir la ayuda financiera y querer ser residente en el futuro.