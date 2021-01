Por ser "desleal " a Trump ex concejal competirá en 2022 contra congresista Valadao

El congresista David Valadao, el único republicano de California que votó para acusar al ex presidente Donald Trump a principios de este mes, ya tiene un retador en la elección primaria para 2020 por supuestamente cometer una “deslealtad” hacia el ex mandatario.

El ex concejal de la ciudad de Fresno y veterano del ejército, Chris Mathys, anunció esta semana su intención de postularse contra el congresista David Valadao. Mathys dijo que se ofendió personalmente por el voto que responsabiliza a Trump del asalto al Congreso .

“No siempre te gusta para quién trabajas, pero siempre eres leal y dedicado a tu comandante en jefe ", dijo Mathys. "En el ejército siempre sigues a tu comandante en jefe, y si no lo haces es traición, y la pena es la muerte ."

¿Tiene rivales demócratas?

“ Fui uno de los miembros más productivos del Congreso en mi primer mandato y espero continuar ese trabajo en el futuro", dijo Cox en un comunicado a McClatchy . "Me ha abrumado el número de llamadas y mensajes de texto que he recibido de todos los rincones del distrito que están comprometidos a apoyar mis esfuerzos".

La ex asambleísta demócrata Nicole Parra también ha anunciado planes para postularse para el distrito. Ella criticó a Cox por supuestamente votos demócrata en noviembre.

"Cox no se conectó porque no estaba involucrado antes de correr", dijo Parra a McClatchy. " Tengo un problema con los candidatos que vienen y arrojan dinero a los anuncios de televisión, y no están involucrados en la comunidad décadas antes de que se publiquen".