Mientras en el resto del país cancelan eventos y clases, en el Valle Central aún no existe amenaza inmediata

Los dos casos de coronavirus detectados en el Valle Central se contagiaron en el crucero Grand Princess, por lo que no existe una alerta de contagio masiva. Las personas que estuvieron en contacto con las personas infectadas ya se encuentran en cuarentena y según las autoridades de salud del condado de Fresno se han realizado más 130 tests, de los cuales sólo uno arrojó positivo.

El Departamento de Salud Pública del condado de kern tenía varios pacientes en observación y a la espera de resultados de exámenes. La buena noticia es que no existen casos positivos por el momento.

Aunque la recomendación es a NO cancelar, algunas instituciones y organizaciones ya lo hicieron con ciertas actividades. El Hospital de Niños de Madera canceló la versión número 33 del Día de los Niños que se realizaría esta semana y además dispuso restricciones en el sistema de visitas.

La Universidad San Francisco State en Fresno canceló uno de sus eventos el fin de semana por tratarse de uno "no esencial". La feria "Women's Heart Fair" estaba programada para el sábado a las 10 am, sin embargo, no se realizó debido a la preocupación existente por la propagación del virus.