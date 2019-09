Joven de California vuelve a la vida luego de ser atropellada y haber estado en coma por seis semanas

América, residente de Exeter, estaba a dos días de su ceremonia de graduación de la preparatoria, cuando ocurrió el accidente. La joven había sorprendido a toda una comunidad, pues había llegado hace cuatro años desde Baja California, México, sin hablar inglés y en poco tiempo ya destacaba por sus calificaciones, razón por la cual sería premiada con honores. No obstante, no pudo asistir.

“Tenía una fractura en el cráneo, ocho costillas rotas y los fémures fracturados” cuenta su hermana Cynthia, quien narra los difíciles momentos que les tocó vivir como familia, luego del atropellamiento que casi le cuesta la vida a América. Recuerda que su hermana no reconocía a nadie cuando despertó del coma.

América cuenta que estuvo triste mucho tiempo, preguntándose por qué le había ocurrido a ella, y por qué debía estar conectada a un tubo y una sonda para seguir viviendo. “Los doctores pensaban que se me iba a acabar la vida en algún momento, pero no se me acabó. Todavía estoy viva”, sonríe la muchacha.