¿No has recibido tu cheque de estímulo? El IRS envió una carta de recordatorio a millones de contribuyentes

La semana pasada, el portal de noticias The Hill informó que el IRS estima que entre 9 y 10 millones de estadounidenses podrían perder los beneficios del gobierno. Pero no son sólo los cheques de estímulo por COVID-19 los que se están dejando sobre la mesa. Algunas familias no han recibido el crédito fiscal ampliado por hijos, por lo que han dejado de cobrar hasta $3,600 dólares por niño.