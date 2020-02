Diócesis de Fresno pide a sus feligreses no asistir a misa si tienen síntomas de gripe

Sumándose a las recomendaciones de las autoridades de salud y las medidas preventivas para evitar contagios de los virus que causan la influenza o el Covid-19, la Diócesis de Fresno pidió a sus feligreses no asistir a misa si presentan garganta irritada, nariz congestionada, toz o estornudo.

La publicación online dice: "no venga a misa si tiene síntomas de gripe y no traiga a niños que estén enfermos". Ahora bien, si decide ir, entonces "no tome del cáliz o salude con la mano a otros si tiene garganta irritada, nariz congestionada, tose o estornuda".