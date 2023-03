- Ir a una agencia o concesionario de autos establecido y registrado

- No confiar en ofertas en línea o en redes sociales

- No confiar en ventas “solo en efectivo” o demasiado baratas

- No comprar autos sin registros de matriculación o seguro

- Desconfía de perfiles en línea que se crean recientemente y no tienen ventas previas

- Desconfía de los vendedores que quieran hacer la transacción sin domicilio o teléfono fijo

- Pide al vendedor su documento de identidad o fotografía en caso de hacer reclamaciones

- Revisa que el número de placa o VIN no haya sido alterada, ingresa aquí.