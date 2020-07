¿Puedo dejar a mis hijos jugar con sus amiguitos durante la pandemia por coronavirus?

DALLAS, Texas .- Aunque el coronavirus ataca principalmente a personas adultas, es bien conocido que los niños no están cien por ciento inmunes a el.

Pero, con coronavirus o no, los humanos seguimos siendo criaturas sociables, en especial los niños.

3.- Jueguen al aire libre siempre y cuando sea possible Sabemos lo riesgoso que es jugar al aire libre en Texas durante el calor del verano. Pero jugar afuera, en tiempos de coronavirus, es más seguro, pues el aire se lleva todo y se puede guardar más distancia social. Si deciden jugar a la intemperie, tomen las siguientes precauciones:

4.- Lávense las manos frecuentemente

Incentive a sus hijos a lavarse las manos con regularidad mientras está jugando. Si no tienen acceso a agua y jabón, usen entonces desinfectante de manos o hand sanitizer.

También haga que su hijo de más edad use tapabocas y mantenga la distancia social.

Deje que cada niño lleve y use su propio juguete y desinféctelos después de su uso.