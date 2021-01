¿Necesita registrarse para vacunarse contra el coronavirus? Ahora lo puede hacer a través del Consulado de México en Dallas

DALLAS, Texas .- Autoridades en el condado Dallas pisaron el acelerador hasta el fondo para informar con más agresividad a los hispanos sobre la importancia de vacunarse contra el coronavirus, porque los latinos no lo están haciendo en el condado Dallas.

A partir de este viernes usted se puede inscribir con ellos para vacunarse. Será un operativo en conjunto con el Departamento de Salud del Condado Dallas. No importa si usted no es mexicano.

Francisco de la Torre Galindo, Cónsul General de México en Dallas dijo que los interesados no tiene que ir en persona. Se pueden registrar con ellos mediante whatapps o por sus correos electrónicos:

De la Torre indicó que, “28% de los hispanos no tiene información adecuada sobre la vacuna o ha decidido no vacunarse porque no conoce”.

El proceso de registro en el consulado inicia a las 9 de la mañana de este viernes.