No todo lo que brilla es oro: hispano de Dallas pierde $11,000 en estafa con una camioneta robada

"Le pedí una identificación y me dijo que no tenía", cuenta Martín. Pero estas "pequeños irregularidades" no lo detuvieron para cerrar su trato y obtener el vehículo de sus sueños. El vendedor le dijo que el carro era de su hermano.

"Yo no me di cuenta que me dieron un papel falso. Me dijeron que era robada", cuenta este hispano que al hacer la denuncia tuvo que entregar voluntariamente la camioneta.