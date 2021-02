“No te apures. Te vamos a agarrar” es el mensaje del nuevo jefe de la policía de Dallas contra los que organizan y participan en carreras ilegales de carros

En la entrevista que le hice la tarde de este jueves, Eddie García me dijo que su fórmula para lograrlo será enfocar sus recursos en los lugares más calientes de la ciudad, donde el crimen no toma un respiro.

“Necesitamos oficiales que estén en esas zonas agarrando a los criminales que están en nuestra ciudad. Tenemos que concentrarnos en eso. No podemos ser un departamento que hace 100 cosas ok. Necesitamos ser un departamento que hace 25, 50 cosas muy bien”, indicó.

A principios del 2020 la ex jefa de la policía Renee Hall presentó un plan para reducir el crimen en la ciudad de Dallas en un 5 por ciento. Pero pasó exactamente lo contrario a pesar de la pandemia.

El nuevo y primer jefe latino sabe que sin la fe de sus oficiales el mejor plan del mundo no funcionará.

García dijo que una de las primeras cosas que planea hacer es hablar con sus oficiales, con los otros jefes que trabajan con él, para que sepan que su mensaje es para todos los oficiales, “porque si el oficial que está trabajando a las 3 de la mañana no cree en lo que estamos haciendo, no tiene fe en nuestro departamento, no va a pasar nada en nuestra comunidad, nada va a cambiar”.