Menores inmigrantes no acompañados podrían necesitar atención de salud mental

El doctor Beltrán asegura que los focos rojos de alerta que indican cuando un niño o niña necesita atención de salud mental, “los que no escuchan, que están entretenidos en otras cosas, pero son los que más necesitan ayuda, los que se aíslan que no escuchan, son los que no son rebeldes, sino que hay un temor, una barrera y hay que sobrepasar esa barrera," recomienda a los adultos cercanos.