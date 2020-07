Le recortan las horas laborales a un padre hispano y ahora su familia batalla para juntar para la renta

La mujer, quien prefiere no revelar su identidad, dijo en una entrevista con Noticias 23 que vive todo el tiempo angustiada, sin saber si uno de estos días ella y su esposo dejarán de llevar alimentos a la mesa para sus hijos de 2 y 10 años.

Aunque la pareja de esposos no baja la guardia y sigue luchando para no dejarse vencer en estos tiempos adversos, sienten que muchas puertas se les cierran por no tener documentos.