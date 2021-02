“La red de producción de energía eléctrica en Texas fracasó”, sentenció el diputado estatal Rafael Anchía

Magnes y sus ejecutivos reconocieron que este evento climatológico fué más grande que los planes de mantenimiento que llevaban a cabo y, en pocas palabras, no aclararon cuantos dias pasarán antes de que el servicio sea restaurado completamente.

Dijeron que son las empresas que venden el servicio las que deciden a quien desconectar y a quien no. Tratan de que clientes críticos como hospitals y servicios de emergencia no sean afectados.

Magnes indicó que con el aumento de las temperaturas en los próximos dias, llega la esperanza de estabilizar la situación, pero no aclaró cuantos dias exactamente tendrán que pasar antes de que la luz llegue a millones de hogares.

El diputado estatal Rafael Anchía asegura que la crisis causada por la falla del sistema eléctrico de Texas en medio de esta tormenta invernal no se solucionará pronto.

Todos de una forma u otra, quienes no tiene luz y quienes si la tiene, nos hemos visto afectados. De hecho cuando lo estabamos entevistando, Anchía tenia con el en su casa a vecinos y amigos que no tenían luz ni calefaccion.

El legislador aseguró que la restauración del servicio no tomará horas sino dias y que Ercot, la compañia que produce electricidad en nuestro estado, ha sido una decepción porque no llenó las expectativas y no se prepararon para lo que venía.