Extienden la orden de hervir el agua en la ciudad de Fort Worth y otras ciudades del Norte de Texas

Las áreas que más afecta esta orden son las que quedan al oeste de la ciudad River Oaks, Lake Worth y cerca de Eagle Mountain Lake. Niños, personas mayores y personas con un sistema inmune débil son los más vulnerables de sufrir complicaciones por las bacterias del agua por lo que las autoridades recomiendan a todos los clientes seguir estas instrucciones.

-Para asegurar la destrucción de todas las bacterias dañinas y otros microbios, el agua para beber, cocinar y hacer hielo debe hervirse y enfriarse antes de usarla ya sea para beber o para consumo humano.

-El agua debe llevarse a ebullición vigorosa y luego hervirla durante dos minutos.

-Si no puede hervirla, las personas pueden comprar agua embotellada u obtener agua de alguna otra fuente adecuada para beber o para consumo personal.

-Una vez que ya no sea necesario hervir el agua, los funcionarios del sistema público de agua notificarán a los clientes que el agua es segura y se puede beber o consumir para uso persona.

-Una vez que el aviso de hervir el agua ya no esté en vigor, autoridades notificarán a la ciudad y a los clientes.