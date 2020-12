Cientos de jóvenes indocumentados en el norte de Texas tienen la mirada fija en DACA

“ Porqué ella no alcanzó, era muy joven para aplicar y entonces después de todo lo que pasó no pudo beneficiarse por DACA, pero ahora gracias a esta nueva orden podrá aplicar y beneficiarse”, explicó Bonilla quien dijo que el Programa de Acción Diferida le cambió la vida. “Pues desde un comienzo me dio la oportunidad de poder trabajar, obtener un trabajo, tener una licencia, obtener becas para la escuela para graduarme de la universidad y ahora trabajar como maestra”.