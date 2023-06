Jason Xavier Villanueva se declara culpable de distribuir 200 mil pastillas de Fentanilo en Carrollton, Texas

"Mi hijo no es una estadística, mi hijo tenía una vida por delante”, declaró Lilia Astudillo, madre de una de las víctimas por sobredosis dentro de esta trama de narcotráfico. Su hijo, José Pérez, tenía tan solo 14 años, y perdió la vida en enero pasado. “Para mí no ha muerto, aún no lo acepto, para mí está vivo”, concluyó Lilia.