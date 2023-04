"Mi hijo no es una estadística" Madre joven que murió por Fentanilo exige leyes para proteger a los jóvenes

CARROLLTON, Texas.- Con la voz entre cortada, Lilia Astudillo lee unas palabras en español que después una persona se encarga de traducir para el Senador John Cornyn y los asistentes "Mi hijo no es solo una estadística, mi hijo tenía una vida por delante". Lamentó.

Su hijo José Perez de 14 años perdió la vida en enero de este año, a consecuencia de una sobredosis de Fentanilo "Lo voy a recordar como era" dice mientras suspira para seguir hablando "Para m,i no ha muerto, aún no lo acepto, para mi está vivo" dijo a Univision 23.