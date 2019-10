Investigan un mortal tiroteo que involucra a un oficial de policía de Fort Worth

En conferencia de prensa el teniente Brandon O’Neil dijo que el oficial decidió disparar porque “sintió una amenaza.” Agregó que, tras el incidente, investigadores encontraron un arma de fuego aunque no dieron detalles de si la víctima estuvo cerca a ésta al momento del tiroteo.

La llamada de bienestar la había realizado el vecino de Atatiana Jefferson quien se comunicó poco después de las 2 a.m. a la línea de no emergencias de la policía porque dijo haber notado la puerta de la víctima abierta y quería saber si ella estaba bien. James Smith contó a Noticias 23 sentirse ahora “arrepentido” de haber hecho esa llamada pues de no haberla realizado “quizás su vecina estuviera con vida,” dijo.