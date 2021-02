Familia de Dallas denuncia no tener agua caliente por semanas

Dallas, Tx- Algunos residentes de los departamentos Villas At La Risa en Dallas aseguran que llevan semanas sin agua caliente. Incluso dicen que la gerencia estaba al tanto, pero la situación no cambiaba. Bajo la ley en Texas los inquilinos no pueden vivir sin agua caliente. Los propietarios tienen el deber de solucionar la falta de agua caliente de inmediato.