El senador Cornyn compara su relación con Trump con "las mujeres que se casan y piensan que cambiarán al marido"

A casi cuatro años de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y después de haber votado a favor del 95% de las iniciativas de la administración, había descubierto que “no podemos cambiar al presidente Trump. Él es quien es. Lo puedes amar o lo puedes odiar. No hay puntos medios. Yo he intentado evitar confrontaciones y peleas con él porque, me he dado cuenta, no suelen terminar bien”.