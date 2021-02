¿Dónde acudir por ayuda si no le arreglan su vivienda que sufrió daños por la tormenta?

DALLAS, Texas .- Aún hay muchos inquilinos que siguen sin los servicios de luz y agua pero también con sus viviendas inundadas. Muchos se han quejado de que los gerentes de los complejos de apartamentos no están haciendo su trabajo y no estan arreglando los problemas.

LEWISVILLE

En muchos de los casos, los rendatarios tratan de acomodar a los inquilinos en otras unidades que no han sido afectadas, desafortunadamente la ciudad de Lewisville no puede hacer mucho si los propietarios no le dan esta opción ya que no es obligatoria.