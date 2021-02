Distribuyen agua embotellada a residentes que no tienen servicio de agua en Fort Worth

En un esfuerzo por ayudar a los residentes afectados que no tienen agua para consumo humano, la ciudad habilitó cuatro estaciones de bomberos para distribuir agua embotellada en algunas de las áreas afectadas.

La distribución dio inicio este miércoles 17 de febrero de 5 a 7 pm y continuará a este jueves 18 de febrero, de 8 am hasta agotar existencias. Por su parte la empresa de servicios públicos dijo que reconoce que muchos clientes afectados no tienen agua para hervir y otros no tienen energía para hervir el agua.