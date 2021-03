Distribuciones de despensas para la semana del primero de marzo del Banco de Alimentos del Norte de Texas

DALLAS, Texas. - La falta de alimentos en los hogares es con frecuencia imperceptible para la sociedad. Pero según la organización Crossroads Community Services, 1 de cada 6 residentes, y 1 de cada 5 niños en el norte de Texas padecen de inseguridad alimentaria. Eso quiere decir que no tienen suficiente ingestión de alimentos de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura o FAO.

El martes 2 de marzo entre las 9 am. y las 12 pm. puede acudir al:

Entre las 10 am. Y las 12 pm. hay una despensa móvil en la iglesia Bautista,

-Friendship Baptist Church Of the Colony, 4396 Main St., The colony, TX 75056.