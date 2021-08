Cómo saber cuántos contagios de coronavirus hay en el plantel de tus hijos

En el Distrito Escolar de Duncanville el formato es más básico, pero igualmente permite a las familias saber cuántos casos de covid-19 están activos. Pero no todos tendrán este patrón de seguimiento detallado vía digital, tras una solicitud de información que hizo Noticias 23, el Distrito Escolar de Frisco informó que no su mapa virtual de casos positivos no seguirá funcionando.