Así operaba “El mandamás” de OK Corral un ‘imperio de drogas’ que lo llevó a prisión

Alfredo Hinojosa, dueño de los clubs OK Corral y Far West, fue sentenciado a 16 años de prisión por permitir la distribución de droga y cocaína en los baños para sostener su “ventaja competitiva”, según evidencias presentadas por agentes del FBI. Hinojosa no fue el único que pisó la cárcel, también está acusado con otras 30 personas, entre ellos 2 expolicías de Dallas.