Culpa el director general de McDonald’s a los padres de Adam Toledo y Jaslyn Adams por sus violentas muertes

En el intercambio de texto, agradecí a la alcaldesa Lightfoot por la visita y reflexioné sobre nuestra conversación sobre las recientes tragedias, comentando que "los padres les fallaron a esos niños". Cuando escribí esto, estaba pensando a través de mi lente como padre y reaccioné visceralmente. Pero no me he puesto en la piel de la familia de Adam o Jaslyn y de tantos otros que se enfrentan a una realidad muy diferente.