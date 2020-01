Viene de La Villita, es egresado de Harvard y a sus 23 años es el nuevo representante estatal de Illinois

Édgar no fue elegido por voto popular, de hecho, fue designado por los miembros del Comité del Partido Demócrata para ocupar el cargo que dejó vacante la ahora senadora Celina Villanueva , quien a su vez reemplaza al malogrado Martín Sandoval .

No pudimos dejar pasar la oportunidad de consultar al novato representante sobre su opinión acerca de los escándalos de corrupción que sacuden a la clase política local.

Sobre el tipo de iniciativas que planea impulsar aún es muy pronto para hablar, admite Édgar, pero no es difícil imaginar que serán de corte progresista. Después de todo, viene del riñon del congresista Jesús "Chuy" García.

"Yo me quiero asegurar de que cada joven tenga una oportunidad de ir a la escuela, terminar, hacer bien, y que no tenga que interactuar con el sistema de justicia criminal", explica el joven reprsentante. "Y si en algún momento eso pasa, que sirva para ayudarlos, rehabilitarlos, no solo para jóvenes, sino para todos", agregó.