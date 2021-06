Invitan a participar en campamentos deportivos para escolares de Chicago sin ningún costo

Para todos los deportes excepto la lucha libre, haga clic en este enlace para inscribir a su hijo (durante la inscripción, se le pedirá que complete un pago [‘Complete Payment’] pero NO HAY NINGÚN COSTO, por eso haga clic ahí para finalizar la inscripción). Para el campamento de lucha libre organizado por Beat the Streets, inscríbase aquí. Los padres pueden inscribir a su hijo en varios campamentos este verano, siempre y cuando los mismos estén programados en diferentes semanas. Los estudiantes no pueden participar en más de un campamento por semana. La fecha límite para la inscripción es el miércoles 23 de junio de 2021. Le pedimos que seleccione en línea la casilla para el formulario de autorización y permiso durante el proceso de inscripción. Los mini campamentos de fútbol americano para escuela secundaria se ofrecerán a los actuales y futuros jugadores de CPS. Comuníquese con su entrenador y director de deportes para obtener más información.