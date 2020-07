Una escuela de Humboldt Park vota a favor de eliminar la presencia policial en su plantel

De esta forma, la escuela Roberto Clemente en Humboldt Park se convierte en la tercera secundaria en decidir que este próximo otoño los oficiales de policía no regresaran a los planteles de educación.

Ayer, en el vecindario de Las Empacadoras, más de una decena de alumnos de la secundaria Back of the Yards College se unieron para exigir que su concilio escolar vote a favor de que los uniformados no regresen el próximo año escolar a su plantel.