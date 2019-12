Un nuevo brote de E. Coli vinculado a la lechuga romana ahora ha afectado a 23 estados, incluido Illinois

Illinois es uno de los estados, pero solo una persona se ha enfermado en Illinois en el último brote, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). En total, 102 personas se han enfermado en todo el país pero no se han reportado muertes.

Los CDC dijeron que la lechuga romana cultivada en o cerca de Salinas, California, es probablemente la fuente del brote. La Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió a fines del mes pasado que si la etiqueta dice "Salinas", no debe comerlo. Se debe tirar o devolver a la tienda.

Los CDC recomiendan a los consumidores que miren las etiquetas para averiguar dónde se cultiva la lechuga. Además de no consumir la lechuga romana cultivada en Salinas, los CDC dijeron que no coman mezclas o envolturas de ensalada que puedan contener la lechuga. Los CDC también dicen que lavar o cocinar la lechuga romana de Salinas no la hará segura, así que simplemente tirela.