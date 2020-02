Tras polémico caso de supuesta discriminación en oficina postal de Pilsen, líderes latinos piden acción

Este es un problema que afecta a la comunidad, dijo Sigcho-López, "no solo aquí en Pilsen", una comunidad "latina, inmigrante, de clase trabajadora, pero a muchas otras comunidades donde vemos el mismo problema. Vemos el mismo problema de discriminación", comentó el concejal.

González destacó que el problema era que estaban maltratando a quienes no hablaban bien el inglés. "Yo sé que no puede hablar español. No quiere hablar español, yo entiendo, pero como le estaba hablando a la señora, es muy feo", comentó González.