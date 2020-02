“No sé español, no te puedo ayudar”: denuncian discriminación contra hispanos en oficina postal de Pilsen

"Vine a dejar un paquete y cuando estaba yo en línea, eran como 2 o 3 hispanas. Y la primera persona la señora de USPS no la quiso ayudar porque no sabía el idioma inglés", dijo Evelyn Gonz´ález, residente de Pilsen.

"Yo no sé español, no te puedo ayudar. no te voy a ayudar", cuenta. El problema va más allá del idioma, dice que es el mal trato y la mala actitud para aquellos que no dominan el inglés.